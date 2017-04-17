На Мосул предложили сбрасывать финики вместо листовок

Глава комиссии по правам человека иракской провинции Найнава призвал власти прекратить сбрасывать на Мосул листовки, обходящиеся бюджету в «миллионы динаров». Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает РИА Новости.

Газван Хамид ад-Давуди констатировал, что в западной части города сложилась крайнее тяжелая гуманитарная обстановка. «Нужно поскорее сбросить финики с самолетов над осажденными районами», — призвал он, пояснив, что этот недорогой и доступный на Ближнем Востоке продукт позволит спасти местных жителей от голодной смерти.

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Операция по освобождению западной части Мосула — административного центра Найнавы и неофициальной столицы «Исламского государства» (ИГ; деятельность группировки запрещена в России) — ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились. Отмечалось, что для местных жителей, не покинувших свои дома, была выпущена инструкция по поведению в условиях уличных боев.

Восточные районы Мосула были зачищены от боевиков в январе 2017 года.

Финики — это съедобные плоды некоторых видов финиковых пальм, богатые витаминами и полезными веществами. Продукт в продажу поступает, как правило, в виде сухофрукта, его энергетическая ценность составляет порядка 277 килокалорий на 100 граммов.