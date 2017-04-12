В Ираке сообщили о значительном сокращении контролируемой боевиками территории

Контролируемая боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) территория Ирака сократилась с 40 до 6,8 процента. Об этом заявил официальный представитель иракской армии Яхья Расул (Yahya Rasool), передает The Independent.

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По его словам, в настоящее время экстремисты ИГ удерживают 30 тысяч квадратных километров.

В течение прошлого года иракской армии при поддержке международной коалиции удалось вытеснить экстремистов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из ряда городов и населенных пунктов.

В октябре 2016 года началась масштабная наступательная операция иракских военных при содействии сил международной коалиции под Мосулом. В январе 2017-го коалиции удалось зачистить от боевиков восточные районы города. С середины февраля идут бои в западной части Мосула. При этом в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли решение временно прекратить массированное наступление.