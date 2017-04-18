В Мосуле ракетным ударом уничтожили командира ИГ из России

Один из главарей группировки «Исламское государство» уничтожен на западе Мосула (Ирак) в результате ракетного удара. Об этом, как передает Sputnik, сообщил Раид Шакер (Raed Shaker), командующий федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании.

По информации ТАСС, который также приводит слова генерала, ликвидированный член командования ИГ по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси — предположительно, гражданин России. Он был убит во вторник, 18 апреля, в районе Эс-Саура при операции иракских силовиков.

Точных биографических данных о нем пока нет.

В ходе наступления также удалось установить контроль над «департаментом здравоохранения» террористов в Мосуле.

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4 апреля в федеральной полиции Ирака заявили об уничтожении в Мосуле Абу Мухаджира ар-Руси, также главаря ИГ и возможного выходца из России. Через три дня сообщалось о ликвидации в том же городе члена «Исламского государство» по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов. Предположительно, он также был россиянином.

Мосул — крупный город на севере Ирака, расположенный на реке Тигр. Был захвачен боевиками запрещенного в России ИГ в июне 2014 года. Наземная операция по возвращению контроля над городом началась в октябре 2016 года. При поддержке сил международной коалиции во главе с США была освобождена восточная часть Мосула. В настоящее время идут бои за западные районы города.