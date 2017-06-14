Иракские правительственные силы отразили наступление боевиков ИГ под Мосулом

Подразделения иракской армии отразили масштабную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), предпринятую в городе Мосул. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

В результате столкновений были убиты десятки террористов, наступление отбили.

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В свою очередь источники ИГ заявили, что уничтожили до 40 полицейских, захватили несколько блокпостов в черте города, а также подбили восемь бронемашин правительственных сил.

11 мая иракские силовики пообещали освободить западную часть Мосула, удерживаемую боевиками ИГ, до священного для мусульман месяца Рамадан, однако сделать этого не смогли. Вторая фаза операции по освобождению ведется с февраля этого года при поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.

