ООН сообщила о казни боевиками ИГ 160 пытавшихся бежать из Мосула человек

Верховный комиссар по правам человека ООН Зейд Раад аль-Хусейн сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) расстреляли в Мосуле 163 мирных жителя. Об этом сообщает BFMTV.

«Мои сотрудники на месте сообщили, что тела мужчин, женщин и детей валяются на улицах квартала Аль-Шира на западе Мосула. Люди были убиты боевиками ИГ при попытке бежать [из города]», — заявил чиновник.

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По предварительным данным, массовый расстрел гражданского населения произошел 1 июня.

7 апреля сообщалось о казни в Мосуле 140 человек, пытавшихся уйти из подконтрольных террористам городских кварталов.

Днем ранее стало известно об убийстве в пустыне около города Дейр-эз-Зор 33 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Они были заколоты острыми предметами около выкопанной экстремистами ямы. Остается неизвестным, кого именно убили боевики ИГ — солдат правительственных войск, союзных им ополченцев, бойцов сирийской оппозиции или мирных жителей.

Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ началась в октябре 2016 года. В феврале была возобновлена ее активная фаза. Правительственным силам удалось взять под контроль восточную часть города. Бои в кварталах на западе Мосула продолжаются.