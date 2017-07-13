Боевики ИГ объявили иракский Талль-Афар независимым от «халифата» государством

Боевики «Исламского государства» (ИГ; группировка запрещена в России) объявили город Талль-Афар в иракской провинции Найнава самостоятельным государством, провозгласив тем самым его независимость от так называемого халифата. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Akhbar Alaan со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, террористы пригрозили жестокими наказаниями каждому, кто нарушит приказы новых властей. Отмечается, что события в Талль-Афаре свидетельствуют о расколе в ИГ, произошедшем после вероятной гибели лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Источники также утверждают, что в настоящее время в городе проводятся массовые аресты сторонников аль-Багдади. Кампания проходит под руководством арабов и иностранцев, пытающихся навязать свою власть оппонентам.

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В «Исламском государстве» подтвердили информацию о смерти аль-Багдади 11 июля. Имя его преемника не было официально объявлено. О том, что лидер ИГ, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России.

Экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ, ранее ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта») летом 2014 года захватила часть территорий Сирии и Ирака и провозгласила там халифат. Тогда же коалиция из нескольких десятков государств под эгидой США начала военную операцию против боевиков. Москва же с 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска поддерживает сирийские правительственные силы. 15 марта 2016 года было заявлено о выводе основной части российских военных.