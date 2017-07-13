Мир
 

Боевики ИГ объявили иракский Талль-Афар независимым от «халифата» государством

Перейти в «Мою Ленту»

Боевики «Исламского государства» (ИГ; группировка запрещена в России) объявили город Талль-Афар в иракской провинции Найнава самостоятельным государством, провозгласив тем самым его независимость от так называемого халифата. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Akhbar Alaan со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, террористы пригрозили жестокими наказаниями каждому, кто нарушит приказы новых властей. Отмечается, что события в Талль-Афаре свидетельствуют о расколе в ИГ, произошедшем после вероятной гибели лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Источники также утверждают, что в настоящее время в городе проводятся массовые аресты сторонников аль-Багдади. Кампания проходит под руководством арабов и иностранцев, пытающихся навязать свою власть оппонентам.

В «Исламском государстве» подтвердили информацию о смерти аль-Багдади 11 июля. Имя его преемника не было официально объявлено. О том, что лидер ИГ, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России.

Экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ, ранее ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта») летом 2014 года захватила часть территорий Сирии и Ирака и провозгласила там халифат. Тогда же коалиция из нескольких десятков государств под эгидой США начала военную операцию против боевиков. Москва же с 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска поддерживает сирийские правительственные силы. 15 марта 2016 года было заявлено о выводе основной части российских военных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
داعش يعلن تلعفر ولاية مستقلة عن ما يسمى دولة الخلافة
СМИ узнали о подтверждении ИГ гибели аль-Багдади
Аналитики спрогнозировали крах «халифата» ИГ до конца года
Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе
Последние новости
НАТО заподозрили в поощрении терроризма из-за ролика о «лесных братьях»
Хованский и Маликов покатались на волнах хайпа под летающими спиннерами
Рублевым ипотечникам пообещали помощь наряду с валютными  
Глава ВТБ заявил о намерении Украины умертвить российские банки
На МАКСе впервые покажут новый вертолет для спецназа
СМИ узнали о неизданных совместных песнях Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри
В сети восхитились ударом Федерера в четвертьфинале Уимблдона
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Страстный имам и его детка

В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
15:14Сегодня

Голландские тюремщики возмутились вольным режимом для заключенных

14:24Сегодня

Гондурасским детям запретили заключать браки

14:45Сегодня

Из-за наводнений на северо-востоке Индии погибли 40 человек

Мир00:0911 июля

Индийский слон в ближневосточной лавке

Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
13:42Сегодня

В МИД России усомнились в американской версии событий в сирийском Хан-Шейхуне

11:48Сегодня

Ким Чен Ын подарил часы создателям МБР

13:46Сегодня

Зимбабве позвала на выборы президента наблюдателей из России

Мир00:0110 июля

В гости к вам пришел джихад

Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
09:39Сегодня

В Японии прошла акция протеста из-за американской военной базы

10:59Сегодня

Рядовые республиканцы не поверили в связи Трампа с Россией

12:53Сегодня

Эрдоган потребовал запретить все строфы стихотворения о себе

Россия
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
На выходных в Москву придет жара
НАТО заподозрили в поощрении терроризма из-за ролика о «лесных братьях»
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
Полиция приостановила расследование дела о нападении с зеленкой на Навального
Нарколог посоветовала москвичам ярче одеваться и больше развлекаться этим летом
Все материалы
Мир
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Голландские тюремщики возмутились вольным режимом для заключенных
Выделенные на лечение детей деньги потратили на апартаменты кардинала
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Порошенко попросил ЕС отменить роуминг для украинцев
Депутат Рады назвал возможного главу объединенных республик Донбасса
Хватавшего Яценюка за пах депутата забросали яйцами
Порошенко понадобилась дорожная карта для реализации мечтаний Украины о ЕС
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Россияне увеличили расходы на один поход в магазин до 517 рублей
Орешкин посулил россиянам ипотеку под 8-9 процентов
Путин призвал модернизировать российский финсектор
Орешкин призвал готовиться к колебаниям курса рубля
Набиуллина прокомментировала ситуацию вокруг банка «Югра»
Торговля между Россией и Китаем выросла на 26 процентов
Все материалы
Бизнес
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Дорожная грамота
Как водителям оформить ДТП по новым правилам
Второй Московский финансовый форум пройдет в сентябре
РЖД на 10 процентов увеличила перевозки угля с начала 2017 года
Банк «Открытие» вошел в пятерку крупнейших российских банков
Акции «Яндекса» взлетели на 17 процентов на фоне новостей о сделке с Uber
Все материалы
Силовые структуры
Сергей ПолонскийПриговорили к свободе
Как скандально известный бизнесмен Полонский ушел от реального срока заключения
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Пичугин отказался покаяться в новом прошении о помиловании
В Италии заложили новый универсальный десантный корабль
«Рособоронэкспорт» раскрыл объем продаж авиатехники из России за 17 лет
Осужденные за убийство Немцова заявили о непонимании приговора
Все материалы
Наука и техника
Корабль Shenzhou-7 (5 октября 2008 года)Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Математик нашел все паркетные многоугольники
В ДНК живого организма записали анимацию с бегущей лошадью
Бразилец основал церковь имени героя компьютерной игры
Представлены самые качественные снимки Большого красного пятна Юпитера
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонОни богаты, а ты нет
От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
Глава профсоюза игроков НХЛ оценил перспективы Овечкина сыграть на Олимпиаде
В сети восхитились ударом Федерера в четвертьфинале Уимблдона
Букмекеры оценили шансы Уильямс на победу в полуфинале Уимблдона
Выступающий за равенство полов Маррей сделал замечание журналисту
Все материалы
Культура
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Тамара МиансароваТолько песня совсем не о том
Умерла исполнительница шлягера «Черный кот» Тамара Миансарова
СМИ узнали о неизданных совместных песнях Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри
Умер режиссер «Шанса» и «Маросейки, 12»
Кехман объявил об уходе из Новосибирского театра оперы и балета
Лана Дель Рей выпустила две новых песни с A$AP Rocky
Все материалы
Интернет и СМИ
Вброс новости на вентилятор
Откуда россияне узнают о похвалах Басаеву и американском спецназе на Украине
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Instagram обвинили в блокировке рекламы с пропагандой красивого тела
Избитый волонтер Навального назвал себя «расходным ресурсом политической борьбы»
Твиты Трампа прочли голосом Голлума из «Властелина колец»
«Яндекс» и Uber объединили бизнес по заказу такси в России
Все материалы
Ценности
Человек и кошка
Почему Лана Дель Рей и Нудл из Gorillaz неравнодушны к Jaguar
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах
Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»
Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте
Раф Симонс превратил одежду в граффити
Москвичам показали коллекцию Crocs и Кристофера Кейна
Все материалы
Путешествия
Сохранить для потомков
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году пополнился новыми памятниками
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Пассажир авиакомпании S7 сломал зуб о бутерброд
Смертельное падение туриста с 30-метровой высоты в Таиланде сняли на видео
Уральская гостиница отказалась заселять зарубежных туристов
Самолет насмерть сдул новозеландскую туристку на карибском острове
Поврежденный сильным ветром пакистанский самолет избежал авиакатастрофы
Все материалы
Из жизни
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Освобожденный из сети кит убил своего спасителя
Найденный во Флориде Коржик из «Улицы Сезам» оказался набит кокаином
Большая белая акула перевернула байдарку у берегов Калифорнии
Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье
Все материалы
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Самые маленькие кроссоверы в России
Внедорожные амбиции, но только в миниатюре
Длительный тест новой «Куги»
Тест-драйв кроссовера Ford Kuga: часть первая, знакомство
Тест-драйв Chery Tiggo 2
Тест китайской машины, из которой не хочется выпрыгнуть на ходу
Жертвам вандалов в Гамбурге предложили бесплатные «Мерседесы»
«АвтоВАЗ» показал интерьер вседорожной Lada Vesta
Вакуумный поезд Hyperloop взлетел на пять секунд и разогнался до 100 км/ч
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы