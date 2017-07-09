Ирак заявил об освобождении Мосула от ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов «Исламского Государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщается на странице политика в Twitter.

Аль-Абади прибыл в город и поблагодарил «героических бойцов и иракский народ за великую победу».

29 июня местное телевидение со ссылкой на военное командование страны заявило, что боевики ИГ выбиты из Мосула.

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Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.

Вторая фаза операции по освобождению западной части города велась с февраля. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.