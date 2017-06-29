Иракские военные заявили о полном освобождении Мосула

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) выбиты из иракского города Мосул. Об этом сообщило местное телевидение со ссылкой на военное командование страны, передает иранский телеканал Press TV в Twitter.

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Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.

Вторая фаза операции по освобождению западной части города велась с февраля. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.