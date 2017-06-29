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Иракские силовики захватили место основания «Исламского государства»

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Архивное фото
Архивное фото

Иракские силовики захватили разрушенную соборную мечеть Ан-Нури в городе Мосул, в которой лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат. Об этом сообщает Reuters.

«Выдуманное государство потерпело поражение», — прокомментировал это событие бригадный генерал Яхья Расул. Информация о том, что боевики ИГ взорвали мечеть ан-Нури, появилась 21 июня. По информации иракских военных, боевики пошли на уничтожение культового сооружения, когда армейские части Ирака продвинулись вглубь города, оттеснив террористов.

Тогда же официальные иракские власти сочли взрыв мечети признанием ИГ собственного поражения. Вторая фаза операции по освобождению города ведется с февраля при поддержке международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.

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