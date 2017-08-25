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Минобороны России сообщило о 25-тысячной группировке исламистов в Сирии

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Численность нового объединения террористических группировок в Сирии «Хейат Тахрир аш-Шам» превысила 25 тысяч боевиков. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-полковник Игорь Коробов. Его слова передает ТАСС.

«В настоящее время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной», — рассказал высокопоставленный военачальник.

По его словам, лидеры террористов, стремясь объединить все действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой играет «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

«Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама», — отметил Коробов.

Ранее 25 августа генерал сообщил, что в Сирии насчитывается более девяти тысяч боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как пояснил Коробов, полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно.

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