Сирийская армия полностью освободила провинцию Алеппо от боевиков ИГ

Сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

«Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГ в центральной части Сирии», — констатировал генерал. По его словам, всего от боевиков освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории.

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Как сообщили в Минобороны, террористы пытаются бежать в Дейр-эз-Зор, но для предотвращения этого ВКС России круглосуточно ведут воздушную разведку, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобили боевиков.

18 августа сообщалось, что части сирийских правительственных сил окружили боевиков ИГ у города Акербат в провинции Хама. Кроме того, сирийские власти установили полный контроль над рядом высот около населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет. Последний маршрут снабжения боевиков оружием и боеприпасами в районе Акербата находится под огневым контролем правительственных войск.