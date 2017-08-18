Сирийская армия при поддержке ВКС России окружила боевиков ИГ у города Акербат

Сирийская армия при поддержке ВКС России окружила боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) у города Акербат в провинции Хама. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, сирийские власти установили полный контроль над рядом высот около населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет. Последний маршрут снабжения боевиков оружием и боеприпасами в районе Акербата находится под огневым контролем правительственных войск.

Как сообщили в военном ведомстве, террористы пытаются бежать в Дейр-эз-Зор, но для предотвращения этого ВКС России круглосуточно ведут воздушную разведку, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобили боевиков.

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24 июля начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что боевики ИГ блокированы в районе населенного пункта Акербат в районе Пальмиры. Он отметил, что сирийская армия ведет успешное наступление на юго-востоке страны.

Пальмира, захваченная исламистами весной 2015 года, была впервые освобождена сирийской армией весной следующего, 2016 года. В декабре 2016 года бандформирования вновь заняли Пальмиру, откуда были выбиты в начале марта 2017 года.