Генштаб сообщил об окружении террористов в районе Пальмиры

В Сирии к северо-востоку от Пальмиры окружена крупная группировка террористов. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» блокированы в районе населенного пункта Акербат. Сирийская армия при поддержке российской авиации проводит операцию по их уничтожению. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, текст его выступления имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Военачальник также рассказал о ходе операции в других районах Сирии. Он отметил, что сирийская армия ведет успешное наступление на юго-востоке страны. «Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет семь тысяч квадратных километров», — сказал военачальник.

«Боевики ИГ выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 километров», — отметил Рудской.

Пальмира, захваченная исламистами весной 2015 года, была впервые освобождена сирийской армией весной следующего, 2016 года. В декабре 2016 года бандформирования вновь заняли Пальмиру, откуда были выбиты в начале марта 2017 года.