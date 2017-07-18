Ливанская армия проведет операцию на границе с Сирией

Ливанская армия в ближайшее время проведет крупную военную операцию на границе с Сирией. Об этом со ссылкой на заявление премьера Ливана Саада Харири сообщает Reuters.

По словам Харири, операция пройдет в районе города Арсаль. В горах вокруг него находятся базы боевиков, которые участвуют в войне в Сирии, включая «Исламское государство» (ИГ) и «Фронт ан-Нусра» (запрещены в России). Премьер сообщил, что армии предоставлена полная свобода действий, и уточнил, что ливанские военные не координируют действия с сирийскими коллегами.

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На данный момент, по информации ливанских властей, возле Арсаля сосредоточились около трех тысяч боевиков, две трети из которых принадлежат к формированиям ИГ и «Фронта ан-Нусра».

В 2012 году группа боевиков Свободной Сирийской Армии напала на пограничный пост около Арсаля. Нападение было отбито, боевики оттеснены в горы. 2 февраля 2013 военнослужащие ливанской армии попали в засаду в пригороде, два офицера погибли. В августе 2014 года отряды ИГ вторглись в Ливан с территории Сирии, выбить их удалось лишь через пять дней.