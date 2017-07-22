Сирийская оппозиция раскрыла детали о зоне деэскалации «Восточная Гута»

Секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди раскрыл детали новых соглашений о порядке работы зоны деэскалации в Восточной Гуте. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает РИА Новости.

По словам Афанди, наблюдение за зоной, вероятнее всего, будет проводиться без участия Ирана. «Там будут только американская и российская стороны», — отметил он.

Со своей стороны Мохаммед Аллуш, глава политбюро оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам», подтвердил в беседе с РИА Новости информацию о достижении договоренностей по функционированию этой зоны деэскалации. Он отметил, что там будут размещены силы разграничения между группировкой и правительственными войсками. По его словам, в зону также вошел район Джобар.

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Ранее 22 июля в Минобороны России заявили о подписании соглашений о порядке работы зоны деэскалации «Восточная Гута». Договоренности были достигнуты по итогам переговоров российских военных и умеренной сирийской оппозиции, которые прошли в Каире (Египет).

«Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей», — отметили в военном ведомстве. Ожидается, что первый гуманитарный конвой отправится в регион в ближайшие дни.

Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута на международной встрече в Астане. Организовать их планируется в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии. Также по итогам российско-американского саммита в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

