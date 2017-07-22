Подписаны соглашения по зоне деэскалации «Восточная Гута» в Сирии

Переговоры российских военных и умеренной сирийской оппозиции, которые прошли в Каире (Египет), завершились подписанием соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» в Сирии. Об этом сообщает в субботу, 22 июля, Минобороны России, передает ТАСС.

«Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей», — отметили в военном ведомстве.

Планируется, что первый гуманитарный конвой в зону деэскалации направится в ближайшие дни.

Ранее на международной встрече в Астане достигнута договоренность о создании зон деэскалации в Сирии. Организовать их планируется в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской страны. Также по итогам российско-американского саммита в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.