Асад заявил об эффективности соглашения о зонах деэскалации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад считает, что созданные в республике зоны деэскалации дают реальный шанс начать политическое урегулирование конфликта. Любая попытка эскалации будет пресечена военными Сирии и России при поддержке Ирана и движения «Хезболла», заявил Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Инициативу России, закрепленную меморандумом в Астане, Асад назвал «правильной». Однако, «чтобы говорить о результате, придется какое-то время подождать», добавил он. Более ранние инициативы проваливались, по его мнению, «из-за вмешательства некоторых стран, которые способствовали росту военной эскалации», однако сейчас «любая эскалация обречена на провал».

«Потому что сирийские и российские вооруженные силы с поддержкой Ирана и "Хезболлы" ударят по любому движению террористов, которые попытаются нарушить договоренность об этих зонах», — заявил Асад.

Сирийский лидер обозначил важнейшие цели, которые преследует соглашение: защита мирных граждан и обеспечение возможности желающим примириться с государством боевикам сложить оружие, «как это было в других районах». «Это также возможность для других группировок выгнать из тех районов террористов, в первую очередь ИГ и "Нусру" (запрещены в России — прим. Ленты.ру)».

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Ранее Минобороны России оценило действие меморандума о деэскалации в Сирии.

6 мая МИД России опубликовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая. Согласно документу, зоны будут созданы на территории провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В указанных районах, расположенных на линии соприкосновения сил правительственных и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые действия. Вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности.