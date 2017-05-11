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Асад приравнял политику западных стран к нацистскому террору

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Башар Асад
Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил, что некоторые западные страны хотят установить мировое господство, как нацисты во время Второй мировой войны, а террор — это одновременно и инструмент, и результат такой политики. Асад дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ, полная версия которого опубликована в четверг, 11 мая.

Сейчас важно понять, что за идеология стоит за терроризмом, считает Асад. Он провел параллель с нацизмом, подчеркнув, что сирийский народ ведет войну не только против террористов в Сирии.

«Что хотели нацисты? Гегемонии и господства над всем миром, остальные люди даже не принимались в расчет (...). Террор — всего лишь инструмент для некоторых западных стран. Они хотят установить такое же мировое господство, как и нацисты в свое время, порабощая народы и целые страны... Поэтому террор — одновременно и инструмент, и результат такой политики», — сказал сирийский лидер.

Отвечая на вопрос корреспондента о созданных в Сирии зонах деэскалации, Асад отметил эффективность этой инициативы. По его словам, ранее попытки мирного урегулирования не давали должного эффекта «из-за вмешательства некоторых стран, которые способствовали росту военной эскалации», однако сейчас «любая эскалация обречена на провал», «потому что сирийские и российские вооруженные силы с поддержкой Ирана и "Хезболлы" ударят по любому движению террористов, которые попытаются нарушить договоренность об этих зонах».

6 мая МИД России опубликовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая. Согласно документу, зоны будут созданы на территории провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В указанных районах, расположенных на линии соприкосновения сил правительственных и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые действия. Вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности.

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