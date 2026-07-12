Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за пару часов до его смерти

Трамп заявил, что разговаривал с сенатором Грэмом за несколько часов до его смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 11 июля вечером, за несколько часов до его смерти. Об этом он рассказал в эфире программы Meet the Press телеканала NBC News.

«Он сказал, что устал, но хочет принять законопроект SAVE America, и я ответил: "Ну, мы это сделаем, Линдси. Мы это сделаем. Увидимся скоро"», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что Грэм пожаловался на усталость после поездки на Украину, поскольку это было длительное путешествие, но в целом он чувствовал себя хорошо.

Трамп назвал Грэма великим политиком и отметил, что он умел найти общий язык с представителями Демократической партии США.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.