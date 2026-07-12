Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 12 июля 2026Мир

Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за пару часов до его смерти

Трамп заявил, что разговаривал с сенатором Грэмом за несколько часов до его смерти
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 11 июля вечером, за несколько часов до его смерти. Об этом он рассказал в эфире программы Meet the Press телеканала NBC News.

«Он сказал, что устал, но хочет принять законопроект SAVE America, и я ответил: "Ну, мы это сделаем, Линдси. Мы это сделаем. Увидимся скоро"», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что Грэм пожаловался на усталость после поездки на Украину, поскольку это было длительное путешествие, но в целом он чувствовал себя хорошо.

Трамп назвал Грэма великим политиком и отметил, что он умел найти общий язык с представителями Демократической партии США.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о смене правительства Украины. Премьер-министр Свириденко снята с должности. Что об этом известно?
    Смерч заметили в Московской области
    Спецпредставитель Путина описал Великобританию двумя словами
    Президент ФИФА рассказал о частоте общения с Трампом
    Кардиолог опроверг миф о пользе бокала красного вина
    В нескольких российских регионах возникли проблемы с электричеством из-за непогоды
    Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за пару часов до его смерти
    В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма
    Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США
    Раскрыта причина поступка откусившей мужу пенис россиянки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok