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15:29, 12 июля 2026Мир

Под Парижем эвакуировали сотни человек из-за угрозы нападения на еврейское сообщество

Под Парижем эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения на еврейское сообщество
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Сотни человек эвакуировали в Сарселе под Парижем из-за угрозы нападения на еврейское сообщество. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

Инцидент произошел вечером 11июня. Причиной стал подозрительный автомобиль, припаркованный вблизи кинотеатра и ресторана, из которых было эвакуировано 300 человек. Сообщается, что в машине нашли винтовку и пистолет. Согласно источникам СМИ, транспортное средство выявила французская контрразведка.

В настоящее время проводится расследование. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила, будет ли им заниматься.

Ранее сообщалось, что Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за приближения супертайфуна Бави к крупному городу Вэньчжоу.

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