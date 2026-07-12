Под Парижем эвакуировали сотни человек из-за угрозы нападения на еврейское сообщество

Под Парижем эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения на еврейское сообщество

Сотни человек эвакуировали в Сарселе под Парижем из-за угрозы нападения на еврейское сообщество. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

Инцидент произошел вечером 11июня. Причиной стал подозрительный автомобиль, припаркованный вблизи кинотеатра и ресторана, из которых было эвакуировано 300 человек. Сообщается, что в машине нашли винтовку и пистолет. Согласно источникам СМИ, транспортное средство выявила французская контрразведка.

В настоящее время проводится расследование. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила, будет ли им заниматься.

Ранее сообщалось, что Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за приближения супертайфуна Бави к крупному городу Вэньчжоу.