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Забота о себе
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15:30, 12 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названа самая полезная для здоровья ягода

Эндокринолог Алтунина назвала чернику самой полезной для здоровья ягодой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина рассказала, какая ягода считается самой полезной для здоровья. Этот продукт она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Если нужно выделить абсолютного чемпиона по степени полезности для здоровья, по совокупности научных данных им смело можно назвать чернику. Это не просто вкусная ягода, а настоящий концентрат ценных веществ, необходимых для защиты сосудов, сердца и мозга», — заявила Алтунина.

Врач объяснила, что в чернике содержатся антоцианы — мощные природные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме. По ее словам, масштабные исследования показали: у людей, съедавших три и более порций черники в неделю, риск инфаркта снижался на 32 процента, а также улучшались память и чувствительность к инсулину, что важно для профилактики диабета второго типа.

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Доктор посоветовала съедать хотя бы горсть (около 80-100 граммов) свежей или замороженной черники три-четыре раза в неделю.

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько назвала продукт, который считает лучшим для профилактики запоров. По ее словам, лучше всего решить эту проблему помогает киви.

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