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15:24, 12 июля 2026Мир

Проводник сбежал от российского альпиниста в Гималаях

В Гималаях гид сбежал от российского альпиниста
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bisesh Gurung / Unsplash

В Гималаях гид сбежал от российского альпиниста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 53-летний житель Москвы приехал в Непал и в компании Makalu Adventures нанял гида для восхождения на гору Макалу. На обратном пути проводник бросил его на высоте 7900 метров. Продолжая спуск в одиночку, россиянин выбился из сил и потерял сознание на высоте 7720 метров.

В результате пострадавший отморозил пальцы левой руки. Альпинист смог отправить сигнал SOS в компанию, организовавшую восхождение, но там его проигнорировали. Найдя место, где начала работать рация, он снова запросил проводников, однако никто не пришел.

В итоге мужчина спустился самостоятельно и две недели провел в больнице, где ему ампутировали пальцы левой руки. Он обратился в суд, но компания Makalu Adventure отвергает все обвинения. Они заявили, что турист сам отказался спускаться вместе с гидом, а шерпы очень хотели отправиться к нему на помощь, но не смогли из-за плохой погоды.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе погиб альпинист.

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