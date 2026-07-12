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15:33, 12 июля 2026Спорт

Агент Головина оценил шансы игрока перейти в «Спартак»

Агент Головина Клюев назвал неправдоподобной историю с возможным переходом в «Спартак»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил шансы футболиста перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает Sport24.

Он назвал эту историю совершенно неправдоподобной. «Фейки даже не хочется комментировать. Александр сейчас на сборах с клубом и готовится к следующему сезону», — заявил Клюев.

О возможном трансфере Головина в «Спартак» ранее сообщил Telegram-канал УЕФА. Уточнялось, что игрока могут купить за 15 миллионов евро с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

30-летний Головин является воспитанником ЦСКА, за который впоследствии выступал. С 2018 года он играет за «Монако».

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