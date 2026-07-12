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15:31, 12 июля 2026Россия

В Госдуме заступились за употребляющих мармелад в виде червяков детей

Депутат Милонов разрешил детям есть мармелад в виде червяков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: rawpixel.com / Magnific

Депутат Госдумы Виталий Милонов встал на защиту детей, которым нравится мармелад в виде червяков. На эту тему он высказался в беседе с изданием «Газета.Ru».

Милонов разрешил детям есть мармелад любой формы. «В виде фекалий, я, честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные», — отметил парламентарий.

По словам депутата, он и сам любит мармелад в виде червяков. Государственный деятель призвал закрыть эту тему, поскольку она явно не беспокоит большинство россиян. Форма лакомства не сможет негативно повлиять на ребенка, а вот для здоровья в чрезмерном количестве оно вредно, убежден Милонов.

Ранее в Минпросвещения назвали неадекватным употребление мармеладок в виде червей. Письмо соответствующего содержания ведомство разослало регионам.

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