Дамаск пригрозил США ответным ударом в случае агрессии

Администрация США должна принимать во внимание возможность ответных действий в случае новой агрессии против Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Микдад, сообщает РИА Новости.

«В Вашингтоне должны тщательно изучить (возможные) действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию»,— заявил Микдад на пресс-конференции в столице.

По словам дипломата, Сирия полностью отказалась от химической программы. В стране не осталось никакого химического оружия и ядовитых газов, которые могут быть использованы для военных целей.

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28 июня глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва будет реагировать достойно и соразмерно в случае, если США реализуют свои угрозы в отношении Дамаска за якобы подготовку к химической атаке.

Двумя днями ранее Пентагон сообщил о подготовке правительством Сирии новой химической атаки. Никаких доказательств этому представлено не было. Затем глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис утверждал, что сирийские власти не пошли на применение химоружия из-за предупреждения США.

7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. За три дня до этого в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), контролируемом сирийской оппозицией, произошла атака с применением химических веществ. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск.

Президент России Владимир Путин назвал заявления о применении химоружия сирийской армией провокацией. По мнению российского лидера, это было сделано для дискредитации Асада.