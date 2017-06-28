Лавров пообещал США соразмерный ответ в случае реализации угроз в адрес Дамаска

Россия будет реагировать достойно и соразмерно в случае, если США реализуют свои угрозы в отношении Дамаска за якобы подготовку к химической атаке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, передает «Интерфакс» в среду, 28 июня.

«Я очень рассчитываю, что на этот раз США все-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на мнимых разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать, для того чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с террористами», — сказал Лавров.

Министр подтвердил, что в ходе недавнего телефонного разговора госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил ему о том, что в стране располагают данными о готовящейся Дамаском химической атаке. Ранее Вашингтон пригрозил президенту Сирии Башару Асаду, что в случае подобной атаки он заплатит высокую цену.

В апреле на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Президент России Владимир Путин назвал заявления о применении химоружия сирийской армией провокацией. По мнению российского лидера, это было сделано для дискредитации Асада.