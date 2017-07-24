Российская авиация совершила 2010 вылетов по целям в Сирии за два месяца

Российская авиация за последние два месяца совершила 2010 боевых вылетов по целям в Сирии. По объектам боевиков нанесено 5850 авиационных ударов, в том числе с использованием крылатых ракет большой дальности Х-101, запущенных с самолетов Ту-95МС. Об этом в ходе своего брифинга сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Текст его выступления находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Рудской отметил, что целями возушных атак стали пункты управления, склады оружия и боеприпасов, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков. Четыре объекта из числа названных были уничтожены с использованием ракет Х-101, еще шесть — крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

Начальник ГОУ ГШ отметил, что за время проводения российской операции в Сирии правительственные войска очистили от боевиков территорию площадью около 55 тысяч квадратных километров

«К началу операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике под контролем правительственных войск находилось чуть более девятнадцати тысяч квадратных километров территории страны. Сегодня сирийская армия контролирует почти в четыре раза большую площадь – 74,2 тысячи квадратных километров», — сказал Рудской, отметив, что около 20 тысяч квадратных километров были очищены от боевиков за два последних месяца..