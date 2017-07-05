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Российские Ту-95 ударили крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России ударили крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. Об этом в среду, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

Удар был нанесен с дальности около одной тысячи километров. «Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

По информации военного ведомства, в результате атаки были уничтожены три крупных склада с вооружениями и боеприпасами, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.

В середине июня Минобороны сообщило, что в результате удара ВКС России близ сирийской Ракки мог быть ликвидирован лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади. Там также отметили, что в результате этой атаки, осуществленной самолетами Су-35 и Су-34, были уничтожены главари, входившие в состав «военного совета» группировки, «около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. При ее изготовлении применяются современные технологии снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели составляет до 4,5 тысячи километров. Этот тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.

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