ВКС России дважды помешали боевикам ИГ вырваться из Ракки

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» предприняли две попытки прорыва из сирийского города Ракка в Пальмиру за неделю, их пресекла авиация ВКС России. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в сообщении российского Минобороны.

Первую колонну авиация ВКС уничтожила 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая террористы предприняли еще одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты выдвинулись из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. ВКС уничтожили более 80 террористов ИГ, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с минометами.

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В Минобороны России получают информацию, что боевики ИГ из Ракки переправляются через Евфрат, хотя окружены «Сирийскими демократическими силами» и подразделениями США, Британии и Франции.

«С севера город фактически заблокирован. В то же время СДС остановили свое наступление, в результате чего кольцо окружения игиловцев с южной стороны Ракки имеет разрывы. Пользуясь этим, террористы переправляются через Евфрат и стремятся вывести свои формирования в южном направлении Сирии», — говорится в сообщении.

Командование российской группировки войск в Сирии продолжит принимать все меры для недопущения прорыва ИГ из Ракки в провинции Хомс и Хама, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве напомнили, что российская авиация в Сирии располагает силами и средствами для эффективного уничтожения террористов в любое время суток.

Ранее Минобороны сообщило, что «Исламское государство» договорилось с курдами о выходе боевиков из Ракки в сторону Пальмиры, однако российские военные в Сирии приняли меры для предотвращения этого.

Пальмира находилась под контролем ИГ с мая 2015 года. Город был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру.

Ракка — захваченный ИГ город, который провозглашен ими в качестве своей «столицы» на территории Сирии. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против ИГ в Ираке и Сирии. Курдские формирования в составе СДС входят в наземные подразделения, находящиеся под управлением коалиции.