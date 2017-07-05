Появилось видео запуска российскими Ту-95 ракет по целям в Сирии

Российское министерство обороны распространило видео запуска ракет стратегическими бомбардировщиками по целям в Сирии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

5 июля Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс в России, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов на границе провинций Хама и Хомс. В результате атаки были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов и командный пункт боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

«Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 километров», — сообщили в Минобороны.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.