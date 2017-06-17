ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии

ВКС России нанесли удары по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) в Сирии и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков. Об этом в субботу, 17 июня, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

«В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри», — заявили в ведомстве. Также в сообщении отмечается, что были уничтожены 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.

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В ведомстве рассказали, что в начале июня российские беспилотники засекли подготовку формирований ИГ. По данным военных, боевики планировали прорваться через оборонительные рубежи блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона сирийских правительственных войск.

5 мая начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что российская авиагруппа в Сирии после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации сосредоточит усилия на деблокировании Дейр-эз-Зора, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков.

Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации (безопасности) был подписан 4 мая в казахстанской Астане представителями России, Турции и Ирана. Согласно документу, в четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.

Осада Дейр-эз-Зора, восточная часть которого захвачена экстремистами, продолжается с 2014 года.