Жертвами удара коалиции США по сирийскому Дейр-эз-Зору стали пять мирных граждан

Пять мирных жителей погибли в ходе авиаудара, нанесенного ВВС возглавляемой США коалицией около города Дэйр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Штурмовики коалиции обстреляли населенный пункт Эль- Курия, в котором могли находиться террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Отмечается, что два дня назад в ходе ночного авианалета на деревню Эс-Салахия севернее города Ракка было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.

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3 апреля издание The Independent со ссылкой на данные Сирийской организации по правам человека (SNHR) сообщило, что от бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, погибло больше мирных сирийцев, чем в результате действий «коалиции, возглавляемой Россией» или боевиков «Исламского государства».

30 апреля объединенное командование операции «Непоколебимая решимость» подсчитало, что число жертв среди мирного населения в результате воздушных ударов в Ираке и Сирии с начала бомбардировок достигло 352 человек. Всего с начала операции по территориям двух ближневосточных стран было нанесено 20205 авиаударов.

4 мая, представители России, Турции и Ирана подписали в казахстанской Астане меморандум о создании в Сирии зон деэскалации (безопасности). В четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.