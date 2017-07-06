Путин оценил Х-101

Президент России Владимир Путин высоко оценил характеристики новейшей крылатой ракеты Х-101. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью — 4,5 тысячи километров», — сказал глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Путин упомянул о Х-101 в связи с операцией российских воздушно-космических сил в Сирии. «Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101», — отметил президент.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, вооружения такого уровня «должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и промышленных наших предприятий оборонного комплекса».

5 июля бомбардировщики Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс в России, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. В результате были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов и командный пункт боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро «Радуга». Дальность поражения целей — до 4500 километров. Этот тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.