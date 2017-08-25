В ГРУ оценили численность боевиков ИГ в Сирии

В Сирии насчитывается более девяти тысяч боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-полковник Игорь Коробов. Его слова передает «Интерфакс».

«В настоящее время [они] сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат», — пояснил Коробов.

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По его словам, лидеры ИГ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания «великого халифата».

Как пояснил Коробов, полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно.

21 августа сообщалось, что в результате ударов авиации российских ВКС по колонне боевиков, направлявшейся в сторону сирийского города Дейр-эз-Зор, уничтожены более 200 террористов. Также были уничтожены более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами.