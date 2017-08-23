Израильская контрразведка обнаружила в рядах ИГ евреев-израильтян

В рядах запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) сражаются по меньшей мере два этнических еврея — гражданина Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильской контрразведывательной службы «Шин Бет».

Как пояснили сотрудники спецслужб, речь идет о 32-летнем мужчине по имени Алекс из города Лод и 28-летней женщине из Ашдода. Оба они родились в Советском Союзе, еще детьми иммигрировали в Израиль и выросли там. Позже оба они перешли в ислам и отправились в Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГ. Сестра Алекса заявила, что его семья потрясена этим известием.

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На данный момент установлены личности 19 израильских граждан, в основном это арабы. Один из них недавно погиб, остальные, как сообщил глава МВД Израиля Арье Дери, будут в ближайшее время лишены гражданства.

В марте 2017 года израильские спецслужбы арестовали гражданина еврейского государства, который пытался пересечь границу с Сирией и вступить в ряды ИГ. Им оказался 39-летний уроженец Белорусской ССР Валентин Мазлевский, отец пятерых детей. В 1996 году он иммигрировал в Израиль, а через четыре года, когда он проходил службу в израильских вооруженных силах, принял ислам.

