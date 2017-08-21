Российская авиация в Сирии резко нарастила интенсивность ударов

За минувшие пять дней российская авиагруппа в Сирии совершила 316 боевых вылетов, нанеся удары по 819 целям. Об этом, как передает ТАСС, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

В отдельные дни число боевых вылетов доходило до 70 в сутки, что сопоставимо с максимальными показателями интенсивности работы российской авиации в Сирии, которые демонстрировались с осени 2015 года.

За весь август 2017 года, по словам Рудского, авиагруппа выполнила 990 боевых вылетов, нанеся удары по 2518 целям. «Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 800 террористов», — рассказал он.

В данный момент российская авиация ведет активную поддержку наступления сирийцев на востоке страны, в частности, в районе Дейр-эз-Зора. При этом в сам Дейр-эз-Зор, осажденный исламистами с лета 2014 года и удерживаемый сирийскими военными, российские транспортные самолеты за минувший месяц доставили 293 тонны продовольствия и медикаментов.

Российская авиагруппа развернута в Сирии с сентября 2015 года, основная ее часть базируется на аэродроме Хмеймим под Латакией. В составе авиагруппы — ударные самолеты (фронтовые бомбардировщики и штурмовики), истребители прикрытия, а также ударные вертолеты.