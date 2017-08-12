Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию с помощью военных летчиков

Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев в ходе торжеств по случаю Дня ВКС заявил, что благодаря российским летчикам в Сирии будет наведен порядок. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает ТАСС.

По его словам, военнослужащие выполняют в Арабской Республике «интернациональный долг» и благодаря их усилиям «хребет международного бандитизма будет сломан».

Генерал отметил, что авиация традиционно пользуется большим уважением в России, а также поблагодарил ветеранов Военно-воздушных сил и семерых летчиков. «Мы заслужили это торжество. Мы работаем для того, чтобы над нашей Родиной всегда было чистое и светлое небо. За 105 лет своей истории Военно-воздушные силы и Воздушно-космические силы России прошли славный путь, начиная с парапланов и заканчивая истребителями пятого поколения», — заключил Бондарев.

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Ранее 12 августа было опубликовано интервью главкома телеканалу «Звезда». Бондарев, в частности, заявил, что боевая подготовка летчиков в ВКС была изменена с учетом полученного в Сирии опыта. «За два года работы мы пропустили через Сирийскую Арабскую Республику весь личный состав ударной авиации, армейской авиации, а некоторые пилоты были там два раза. Естественно, накапливается огромный боевой опыт, мы вносим изменения в боевую подготовку, в систему подготовки курсантов», — отметил генерал-полковник.

Россия с 2015 года проводит в Сирии кампанию по борьбе с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Российская авиационная группировка развернута на базе Хмеймим. Помимо авиации, для уничтожения исламистов военные задействовали корабли и подлодки.