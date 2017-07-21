Лавров поставил вне закона военные базы США в Сирии

Существование военных баз США в Сирии не имеет под собой никаких правовых оснований. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

20 июля директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия вовлечена в сирийские дела, в частности, потому что «хочет насолить США». По словам американца, у него нет явных доказательств того, что Москва на самом деле стремится победить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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«Я примерно в то же время слышал, читал даже, что США имеют 10 баз на территории Сирии, так что получается, что по большому счету господин Помпео хочет того же, что и мы в Сирии, только в несколько раз больше», — сообщил Лавров.

Министр добавил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, свои две базы ни от кого не прячет. «Они там созданы и функционируют на основе межправительственных соглашений, и их задача — оказывать содействие в борьбе с террористами, которых там еще достаточно много», — резюмировал министр.

С сентября 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит в Сирии удары по позициям боевиков ИГ. Аналогичные действия ведет в Сирии возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

Российские ВКС дислоцированы на базе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, военно-морская база России находится в Тартусе.