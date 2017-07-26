Путин ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВКС России в Сирии

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории Сирии. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации в среду, 26 июля.

Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы, ее движимого и недвижимого имущества, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования.

Согласно документу, соглашение будет действовать 49 лет. При этом предусмотрено его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон своевременно не уведомит о намерении прекратить действие соглашения. Кроме того, протоколом устанавливается, что Сирия передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения и протокола земельный участок аэродрома Хмеймим.

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Путин внес на рассмотрение Госдумы документ, регулирующий вопросы размещения авиагруппы ВКС России на территории ближневосточного государства, 6 июля. Спустя восемь дней нижняя палата парламента его ратифицировала.

В марте прошлого года Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. Российские военные летчики начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в САР 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.