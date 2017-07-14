Госдума ратифицировала протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии

Госдума ратифицировала протокол к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 14 июля.

Документ, в частности, регулирует вопросы размещения авиагруппы, а также ее движимого и недвижимого имущества. В нем прописано, что внешняя охрана мест дислокации российских военных осуществляется силами сирийской стороны, противовоздушная оборона и внутренняя охрана — российской.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил, что в ближайшее время нижняя палата парламента планирует ратифицировать соглашение о расширении технических возможностей базы военно-морского флота России в Тартусе.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента документ, регулирующий вопросы размещения авиагруппы ВКС России на территории ближневосточного государства, 6 июля.

В марте прошлого года Путин распорядился вывести из Сирии большую часть группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. Российские военные летчики начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в САР 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.