Российская авиагруппа в Сирии выполнила более 1200 вылетов за месяц

Самолеты авиагруппы ВВС России, развернутой в Сирии, за месяц совершили 1268 боевых вылетов, уничтожив 3200 объектов террористов. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

По словам Суровикина, за этот же период от боевиков освобождены 109 населенных пунктов и почти 4 тысячи квадратных километров территории.

Правительственные войска и отряды народного ополчения, отметил он, развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, восточном Каламуне и на юге Сирии, а также продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком.

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе правительства, после чего включилась в борьбу с террористическими группировками. Основная часть группировки базируется на аэродроме Хмеймим под Латакией. Также для обеспечения действий армейской авиации используются другие сирийские аэродромы.