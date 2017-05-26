СМИ сообщили о действиях российских военных на юге Сирии

Сирийское агентство Al Masdar News со ссылкой на источники в Вооруженных силах Сирии сообщило о переброске на юг страны группировки Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций РФ. Российские военнослужащие поддерживают наступление сирийской армии в провинции Эс-Сувейда.
Как отмечается в сообщении, российские военнослужащие «будут выполнять функции военных советников, а также помогут правительственным войскам Сирии предотвратить любую повторную агрессию со стороны американских и иорданских военных, вклинившихся на территорию провинций Сувейда и Хомс».
Также Al Masdar News отметил, что, по непроверенной информации, на юге Сирии могут действовать части под управлением штаба 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России. Перед соединением якобы поставлена задача оказания непосредственной поддержки сирийским войскам в вытеснении боевиков и восстановлении контроля над южной границей Сирии.
Как сообщил «Ленте.ру» информированный источник, решение о вводе российской группировки в южные районы Сирии могло быть принято в ответ на удар ВВС США по отрядам лояльных Дамаску формирований близ города Эт-Танф 18 мая. Южное направление, где граница большей частью не контролируется правительственными войсками, до настоящего времени остается одним из главных источников поддержки бандгрупп, включая формирования террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и так называемую светскую оппозицию.
25 мая в сети появилось видео действий российских вертолетов в районе Эт-Танф. Известно, что в этом районе находится военная база, где проходят подготовку поддерживаемые США отряды сирийской оппозиции.