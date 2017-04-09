Коалиция США и сирийская оппозиция отразили атаку ИГ на военную базу Эт-Танф

Коалиция США совместно с сирийской оппозицией отбила атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на военную базу Эт-Танф, находящуюся возле сирийской границы с Иорданией. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Отмечается, что инцидент произошел 8 апреля. на юге гСирии. Террористы отправили к базе начиненный взрывчаткой автомобиль, а за ним двигались от 20 до 30 вооруженных боевиков, у которых при себе были пояса со взрывчаткой. Сначала огонь по ним открыли силы коалиции и участники подразделений сирийского ополчения, а затем оставшихся экстремистов ликвидировала коалиционная авиация.

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СЕНТКОМ не объясняет, кому принадлежит эта Эт-Танф, отмечается лишь, что контингент базы сотрудничает с коалицией.

Ранее 9 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что приоритетом для Вашингтона в Сирии остается борьба с ИГ.