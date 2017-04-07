Россия сообщила о переходе боевиков ИГ в наступление после удара США по Шайрату

Сразу после ракетных ударов США по сирийскому аэродрому Шайрат террористические группировки «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) начали наступление на позиции сирийских войск. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил на брифинге официальный представитель российской Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Ранее о том, что экстремисты ИГ перешли в наступление в восточной провинции Хомс, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на арабское издание «Аль-Масдар».

Отмечалось, что боевики атаковали контрольно-пропускные пункты правительственных войск Сирии возле деревни Аль-Фуркалас.

После двухчасового боя атаку удалось отбить. «Аль-Масдар» предполагает, что ИГ продолжит использовать то обстоятельство, что сирийские войска лишились поддержки авиации.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используют правительственные силы Сирии. По данным представителей сирийских властей, погибли 10 военнослужащих и девять гражданских лиц.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля. В результате погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.