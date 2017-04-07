Меркель и Олланд назвали удар США по Сирии наказанием за применение химоружия

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд назвали удар Соединенных Штатов по Сирии наказанием за повторное применение химоружия правительственными силами. Об этом сообщается в заявлении по итогам переговоров двух лидеров.

«Президент [Сирии Башар] Асад несет единоличную ответственность за подобное развитие событий. Повторное применение им химического оружия, а также совершение преступлений против своего народа требовало санкций», — полагают политики.

Меркель и Олланд добавили, что Берлин и Париж вместе со своими партнерами по ООН продолжат добиваться того, чтобы «призвать к ответственности президента Асада за его преступные деяния».

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7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Авиабазе причинен значительный ущерб. По разным данным, погибли от четырех до пяти военнослужащих сирийской армии, еще семь человек пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти эти обвинения отвергают.