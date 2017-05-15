Силовые структуры
 

В Совбезе оценили сирийскую кампанию

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Совет Безопасности России высоко оценивает действия российской группировки войск в Сирии. Воздушно-космические силы совместно с войсками правительства Арабской республики «способствовали кардинальному перелому ситуации», заявил в интервью газете Минобороны «Красная звезда» заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов.

«Они нанесли международным террористическим группировкам в Сирии значительный ущерб, способствовали кардинальному перелому ситуации, создали благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога в интересах обеспечения политического урегулирования конфликта», — сказал он.

Операцию в Сирии Попов назвал уникальной и пояснил, что в ней задействовались дальняя, оперативно-тактическая и армейская авиация, корабли и подводные лодки, впервые были нанесены удары высокоточными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования на дальность до полутора тысяч километров. Кроме того, в ходе боевых действий российские военные испытали на практике новые образцы вооружения, военной и специальной техники.

На сегодня уровень оснащения российских военных формирований современными образцами вооружения составляет 58,3 процента, рассказал замсекретаря Совбеза. Наиболее активно развивается беспилотная авиация.

«Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых находится порядка 2 тысяч современных беспилотных летательных систем», — сообщил Попов.

Интервью с представителем Совета Безопасности России опубликовано на сайте газеты «Красная звезда» в воскресенье, 14 мая. В 2017 году совещательному органу при президенте исполняется 25 лет.

ВКС России начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска. В марте 2016-го российский президент Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки в связи с успешным выполнением задач. 26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим и рассказал, что российские ВКС с начала сирийской кампании совершили более 23 тысяч боевых вылетов.

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