Путин внес в Госдуму протокол о размещении авиагруппы ВВС России в Сирии

Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении на территории ближневосточного государства авиационной группы Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 6 июля.

Положениями протокола, который был подписан в январе, регулируются вопросы размещения российской авиационной группы, ее движимого и недвижимого имущества, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования. Кроме того, документом уточняется статус ее личного состава.

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9 июня командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что самолеты авиагруппы ВВС России за месяц совершили 1268 боевых вылетов, уничтожив 3200 объектов террористов.

26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил о выводе почти половины российской авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим. Он также рассказал, что российские ВКС с начала сирийской кампании совершили более 23 тысяч боевых вылетов.

В марте прошлого года Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. Российские военные летчики начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в САР 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.