Стало известно о роли российских ВКС при освобождении Эс-Сухне в Сирии

Сирийские войска и ополчение при поддержке российской авиации освободили город Эс-Сухне от террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«[В воскресенье] 13 августа 2017 года в результате совместных действий авиации ВКС России, подразделений правительственных войск и отрядов народного ополчения на востоке провинции Хомс полностью освобожден от боевиков ИГИЛ город Эс-Сухне», — отметили в ведомстве.

Сообщения о том, что этот населенный пункт, один из последних оплотов ИГ в Хомсе, уже осматривают саперы, появились еще 12 августа.

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Как пояснили в Минобороны, операция проходила в несколько этапов. К четвергу сирийская армия взяла под контроль прилегающие стратегически важные высоты и заблокировала Эс-Сухне, а в ночь на воскресенье при поддержке российских летчиков выбила боевиков из северных и западных кварталов.

«К 7 часам утра 13 августа в результате упорных боев подразделения сирийских вооруженных сил освободили от террористов центральную и южную части Эс-Сухне, установив полный контроль над городом», — рассказали в министерстве. Там обратили внимание на тот факт, что теперь открыты возможности для наступления и деблокирования Дейр-эз-Зора. Глава ведомства Сергей Шойгу ранее заявил, что освобождение этого города «будет во многом» говорить о «завершении борьбы» с ИГ в Сирии.

Reuters пишет, что «Исламское государство» (группировка запрещена в России) контролирует почти всю провинцию Дейр-эз-Зор, которая на востоке граничит с Ираком. Отмечается, что сирийские военные удерживают часть одноименного города и расположенную рядом с ним военную базу.