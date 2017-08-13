Шойгу посоветовал оппозиции самой бороться с боевиками в зонах деэскалации в САР

Вооруженная сирийская оппозиция должна своими силами бороться с террористами, оказавшимися внутри зон деэскалации. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 13 августа, заявил в интервью телеканалу «Россия 24», видео доступно на сайте Вести.Ru.

Министр напомнил, что одной из главных проблем операции в Сирии было отделение оппозиционеров от террористов. Зоны деэскалации, по сути, и есть такое разграничение. «Когда мы сказали — вот это зона деэскалации, там находится умеренная и не очень умеренная оппозиция, но оппозиция. Там нет бандитов. А если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться», — сказал он.

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Ключевой точкой на карте Сирии Шойгу назвал город Дейр-эз-Зор, блокированный боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) с 2014 года. Он считает, что освобождение этого пункта станет переломным моментом в борьбе с террористами.

В мае 2017 года страны-гаранты прекращения огня в Сирии (Россия, Турция и Иран) приняли решение о создании нескольких зон деэскалации. Они расположены в Идлибе, Хомсе, Восточной Гуте, а также в провинциях Дераа и Кунейтра. На этих территориях запрещено применение оружия.

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. По данным ООН, его жертвами стали более 220 тысяч человек. Россия принимает участие в кампании по борьбе с ИГ на территории страны с осени 2015 года. Авиационная группировка развернута на базе Хмеймим. Помимо авиации, для уничтожения исламистов военные задействовали корабли и подлодки.