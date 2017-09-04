Минобороны России отчиталось о захвате стратегических высот в Сирии

Сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе наступления на город Дейр-эз-Зор за сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 4 сентября, передает РИА Новости.

Отмечается, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выбиты с позиций вдоль дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор на юге провинции Ракка.

ВКС совершили более 80 вылетов для поддержки сирийской армии. «В результате авиационных ударов уничтожены два танка, три БМП, более 10 машин повышенной проходимости с установленным тяжелым вооружением. Потери террористов составили более 70 человек убитыми и ранеными», — отмечается в сообщении.

28 августа стало известно, что ИГ перебрасывает под сирийский Дейр-эз-Зор крупные силы с бронетехникой.

Российская авиация поддерживает наступление сирийцев на востоке страны, в частности в районе Дейр-эз-Зора. Город осажден исламистами с лета 2014 года и удерживается сирийскими военными.

В Сирии с 2011 года длится противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.